'Red Bull kan zich pas halverwege het seizoen met Mercedes meten'

Tegenover Sky Sports kruipt Marko met Red Bull nadrukkelijk in de rol van underdog. ,,Natuurlijk is Mercedes nog steeds favoriet. Zij hebben de beste en meest betrouwbare motor. Renault heeft wel een inhaalslag gemaakt. Hoe groot die is, dat gaan we in Melbourne zien. Maar we hebben er vertrouwen in dat we in de buurt kunnen komen. Halverwege het seizoen, misschien."