Renault tevreden: Red Bull racet dit jaar om wereldtitel

Renault heeft veranderingen in de motor aangebracht en kampte bij de testweken in Barcelona meerdere malen met problemen. Volgens teambaas Cyril Abiteboul werd daar tijdens de tests al aangewerkt in de fabriek van Renault. ,,Het is duidelijk dat Red Bull in staat zal zijn om voor de wereldtitel te strijden", zegt hij tegen Motorsport.com. ,,Daar zijn we ons van bewust en we zullen er alles aan doen om te zorgen dat ze vanaf de eerste race een betrouwbare motor hebben."



Op basis van de prestaties bij de testweken op het Circuit de Catalunya denkt Abiteboul dat de Renault-motor grotere stappen heeft gemaakt dan beoogd. De fabrikant aasde op een verbetering van drie tienden per ronde ten opzichte van het afgelopen seizoen. ,,Ik denk dat we dat doel hebben gehaald en er zelfs voorbij zijn gegaan. We hadden verwacht dat we problemen zouden hebben en die kwamen er uiteindelijk ook, maar het goede nieuws is dat we het niet voor niets doen. De prestaties zijn er als we die eruit proberen te halen. Dat hebben we nog niet veel gedaan, omdat onze focus lag op kilometers maken en de levensduur van de motoronderdelen."



Renault heeft nog enige tijd om aan de motor te sleutelen, voordat Max Verstappen en Daniel Ricciardo op zondag 26 maart in de RB13 stappen voor de eerste Grand Prix van het jaar in Australië.