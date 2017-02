Renault toont nieuwste auto aan Formule 1-wereld: 'Gaan voor vijfde plek'

Renault gaat na een problematische rentree in de Formule 1 voor een ambitieuze doelstelling: de vijfde plek in het kampioenschap. De technische man bij Renault, Bob Bell, heeft in ieder geval vertrouwen in de wagen. ,,Deze moet drie tot vier seconden sneller zijn dan het afgelopen seizoen." In 2016 eindigde het team teleurstellend als negende met slechts acht punten.