Ricciardo: Ik hoop dat Max morgen meer rondjes kan maken

,,Gelukkig heb ik de eerste dag nog positief af kunnen sluiten, maar ik hoop vooral dat Max morgen wat meer rondjes kan maken’’, aldus Ricciardo. ,,In deze fase gaat het om maken van stappen, dus laten we nog niet te voorbarige conclusies trekken. Het is nog hartstikke vroeg in het seizoen en het is ook nog best wel koud hier, dus de auto en banden op temperatuur krijgen, valt echt niet mee. Maar de testtijden van vorig jaar die tikken we nu al aan, dus de auto is sowieso rapper. Wat we allemaal ook verwachtten, na alle regelwijzigingen.’’