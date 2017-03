Ricciardo: RB13 veel sneller in de bochten

De teamgenoot van Max Verstappen is in eigen land waar zondag in Melbourne de eerste race van het seizoen op het programma staat. De tests Ricciardo in aanloop naar het nieuwe seizoen deed waren de beste waar hij ooit bij betrokken is geweest aldus de Australiër: ,,Tests geven nooit een heel helder beeld. Ik denk dat Ferrari en Mercedes snel zullen zijn, hopelijk wij ook. We zien het weekend met vertrouwen tegemoet.’’