Rood tegen zilver op het vochtige Chinese asfalt

Als de lichten uitgaan op het International Sjanghai Circuit ziet Max Verstappen nog ongebruikelijk veel auto’s voor zijn neus staan. De Limburger start na een klein mechanisch en inmiddels verholpen probleem aan de motor pas vanaf plaats 17. Aan winst dacht hij überhaupt al niet. Het podium lijkt ook onhaalbaar. En zelfs met de gedachte om nog op te rukken naar de top-5 stapt de 19-jarige Verstappen niet in zijn RB13.



Half Nederland mag met een grote kans op regen in China dan verwachten dat Hollands raceheld wel weer even aan een imposante regendans begint á la Interlagos, zelf is hij daar helemaal niet mee bezig. ,,Ik moet nog hopen dat ik een paar punten pak’‘, blijft hij vooraf voorzichtig. ,,Normaal moet top-5 goed mogelijk zijn, maar ik ben nu helemaal niet in de positie om daar over te praten. Bovendien, voor regen moet je ook de goede grip hebben. En de auto van vorig jaar was daarin gewoon beter.‘’



Waar ploegmaat Daniel Ricciardo pech had in Australië, zijn in China de rollen omgedraaid. Nu is het Verstappen die zich moet zien terug te knokken en is het Ricciardo die als vijfde moet gaan bekijken of het gat met Mercedes en Ferrari al wat kleiner is geworden. Mogelijk komt Kimi Räikkönen, die als vierde weggeschoten wordt, net als in Melbourne weer binnen bereik van Red Bull.