Schumacher junior rijdt ererondje in legendarische auto van Michael

Mick Schumacher rijdt een ererondje in de Benetton Ford B194 uit 1994, omdat de echte auto uit 1992 niet vrijgegeven kon worden om verzekeringstechnische redenen.



De kleine Schumacher draagt daarnaast ook een helm die voor de helft is geschilderd in de kleuren van de helm die zijn vader ooit droeg.



Michael Schumacher raakt in december 2013 zeer zwaar gewond nadat hij bij een skiongeluk op zijn hoofd is gevallen. Hij werd in een kunstmatige coma gehouden, maar zou wel ernstige hersenschade hebben opgelopen. Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen uit zijn coma gehaald, maar meer details over zijn gezondheid zijn niet bekend. De Duitser zou niet meer kunnen lopen of zelfstandig kunnen staan, zo werd een jaar geleden bekend gemaakt door de advocaat van de familie.