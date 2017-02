Sotsji nog minimaal acht jaar op F1-kalender

Schone Colombiaanse wil voor Sauber de F1 in

15:13 Ze is mooi. Ze is snel. En ze heeft een doel: De Formule 1 halen. Bij Sauber krijgt de 23-jarige Tatiana Calderón alvast een kans als lid van het opleidingsteam. ,,Ik geloof dat wij vrouwen ook in die auto de competitie aan kunnen gaan.’’