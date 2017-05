Stroll: Heb op de PlayStation moeite met dezelfde bochten in Monaco

Zo crashte de 18-jarige Canadees gisteren tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Monaco, nadat hij de controle over de achterkant van zijn auto verloor in de bocht Massenet. ,,Ik was eigenlijk heel tevreden met de training", vertelt Stroll tegen Motorosport. ,,Ik moet nog wat verbeteren in sommige bochten en daar baal ik flink van. Als ik op de PlayStation speel, heb ik moeite met exact dezelfde bochten als in het echt!"



Zijn uitspraak over het computerspel zal de reputatie van Stroll weinig goed doen. Zijn teamgenoot, Felipe Massa, denkt overigens niet dat de tiener zich veel zorgen hoeft te maken. ,,Dit is Monaco, man. Dat gebeurt hier nou eenmaal. Veel mensen crashen hier de eerste keer. 'Welkom in Monaco', is misschien wel de juiste uitspraak."