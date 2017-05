Teambaas Horner begrijpt frustratie Verstappen

De strategie van teamgenoot Daniel Ricciardo pakte stukken beter uit. De Australiër lag vijfde voor de pitstop, maar pakte uiteindelijke de laatste podiumplaats. ,,Daniel reed geweldige tijden, terwijl Sainz de rest ophield. Daardoor kon Daniel zowel Bottas als Max voorbij."



Verstappen reageerde daar tijdens de race woedend op. ,,Hoe is dat in godsnaam mogelijk", riep hij over de teamradio, waarbij enkele scheldwoorden werden weggepiept. Horner reageerde daar gelaten op. ,,De emoties lopen tijdens een race hoog op. Hij wil Bottas voorbij en opeens zit Ricciardo voor hem. We gaan Max nog de strategie uitleggen. We hadden het al tegen ze gezegd. We gaan beslissingen nemen die voor één van jullie goed uitpakt", zo vertelt Horner die daarbij aangeeft dat de gekozen strategie voor Verstappen op dat moment de juiste leek.