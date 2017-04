Teambaas Horner: Max was wederom briljant

Wat hij op de monitor zag en voor zijn neus op het asfalt, had Christian Horner van tevoren werkelijk niet kunnen bevroeden. Hoe goed Max Verstappen ook is, als het op inhalen komt. Waar de Limburger het podium vooraf zelf als iets onrealistisch betitelde, na zijn mislukte kwalificatie vanwege een softwarefout, liet Horner zich gisteren in dezelfde bewoordingen uit.



,,Ik zat samen met Helmut Marko (teamadviseur en talentcoach, red.) ‘s avonds te eten en zei toen voor de grap dat Max het podium nog ging halen. Daarna zijn we zijn quotering op gaan zoeken. Ik geloof dat Max 30 tegen 1 stond om hier het podium te halen. Dus zonde dat jullie geen geld op hem gezet hebben’‘, grapte Horner na afloop van de race tegen een groep verslaggevers.



Al moest hij bekennen dat hij die gok zelf ook niet had aangedurfd. ,,Max heeft hier wederom een ongelooflijke prestatie geleverd. Een briljant optreden, opnieuw topklasse. Hij reed hard, maar eerlijk. En daarmee heeft hij het maximaal mogelijke uit dit weekend getrokken.‘’