Topman Ferrari niet blij met prestaties Räikkönen

Marchionne benadrukte dat Räikkönen exact dezelfde bolide bestuurt als teamgenoot Vettel. De Duitser won de openingsrace in Melbourne en eindigde in China als tweede achter Lewis Hamilton van Mercedes. Räikkönen liet zich in de race onder meer inhalen door Max Verstappen (Red Bull) en slaagde er in het begin van de race niet in Daniel Ricciardo (Red Bull) te passeren. Iets dat Vettel daarna wel deed. ,,En als de safetycar niet in de baan was gekomen na de crash van Antonio Giovinazzi (Sauber), had Vettel de race kunnen winnen.''