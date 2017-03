Traditionele circuits blijven belangrijk voor toekomst Formule 1

De terugkeer in 2018 van de Grand Prix van Frankrijk op circuit Paul Ricard is daar een goed voorbeeld van, zegt directeur Greg Maffei van Liberty tegen Motorsport. ,,Circuits komen en gaan, dat is altijd zo geweest. Maar het is niet goed als traditionele West-Europese circuits, waar de grootste schare fans huist, verdwijnen.''

Maffei doelt met name op Duitsland, waar dit jaar geen Grand Prix zal plaatsvinden, maar waarschijnlijk in 2018 wel weer op Hockenheim. ,,De oorsprong van de Formule 1 ligt in Frankrijk en Engeland en wij geloven er sterk in dat we de circuits in die landen, maar ook in Duitsland, op de kalender willen hebben. Het zijn spannende Grands Prix, die goed zijn voor de Formule 1.''