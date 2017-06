Van Max is nog geen postzegel

Een kritische noot. Wat moet de jonge F1-fan met al die helden van weleer? Waarom geen Lance Stroll-postzegel of Stroll-envelop? Paar voorgeproduceerde krasjes er op om de reputatie van de brokkenpiloot nog extra te benadrukken. Gegarandeerd een verkoophit. ,,Zeker een goed punt’‘, vindt Dominique. ,,Ik sluit ook niet uit dat we, als dit een succes wordt, zoiets elk jaar gaan doen. Of om de vijf jaar.”



Mooi zo, dan is er wellicht ook wel ruimte voor een Max Verstappen-postzegel. ,,Oh, ja, Max, die willen we er dan zeker bij hebben’‘, reageert Dominique, die in de lach schiet als ik hem vraag wat Hollandse Max moet doen om een eigen postzegel te krijgen? ,,Nou, een Grand Prix winnen hier in Canada, gaat hem zeker helpen. Maar misschien is het wel een goed idee om elk jaar alle piloten in een setje op te nemen.”



Laat dat misschien maar weg. Gegarandeerd dat zo’n set als een malle gaat lopen. Enige probleem is wellicht de commerciële kant. Want Formule 1 is ongetwijfeld niet de eenvoudigste partij om te onderhandelen over dit soort promotionele acties.



Rest nog één vraag. Moeten de F1-fans ouderwets likken aan Lewis en co, of wordt er geplakt? ,,Hahaha, good question”, buldert Dominique. ,,Maar sorry, allemaal stickers tegenwoordig…”