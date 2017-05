Verstappen baalt verschrikkelijk van strategie: 'Heb 77 rondes achter een Mercedes aangereden'

Verstappen reed lange tijd achter Valtteri Bottas op de vierde plek en met een vroege pitstop hoopte Red Bull voorbij de Fin te komen. Dat pakte echter totaal verkeerd uit en zowel Bottas als Verstappen zagen Daniel Ricciardo voorbij schieten. ,,Dat we zo vroeg stopten, had ik totaal niet verwacht", vertelt Verstappen. ,,Ik snapte het ook niet helemaal, maar daar kunnen we het nog lang over hebben, dat verandert helemaal niets."

Verstappen geeft aan dat hij de hoop had met een vroege stop een vrij veld voor zich te hebben, waardoor hij snellere rondjes kon draaien. Hij kwam echter achter Sainz vast te zitten en hij verloor kostbare tijd. ,,Bij de pitstop verloren we ook wat tijd. Dat was niet ideaal."