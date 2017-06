Verstappen blijft steken op P5 in Bakoe, pole is voor Hamilton

Door Arjan Schouten



Hij waarschuwde er zelf al voor, na die heerlijke vrijdag, waarin hij ook tot zijn eigen verbazing twee keer de snelste ronde reed door de hoofdstad van Azerbeidzjan. Leuk, maar hij kocht er niks voor. Want hij rekende er direct op dat Mercedes en ook Ferrari de snelheid nog wel wat op konden schroeven in de kwalificatie.



En zo geschiedde. De eerste kwalificatiesessie bleef hij als tweede nog in het spoor van Lewis Hamilton. En ook de vierde plaats in sessie twee op een dikke halve seconde van Hamilton was oké. Maar in de slotsessie zetten ze bij Mercedes en Ferrari nog even de turbo aan.



Waar Verstappen niet verder kwam dan een rondje van 1.41,879 schudde Hamilton er na een rode-vlag situatie (crash Daniel Ricciardo) in de laatste drie minuten met maar één warm-up rondje een 1.40,593 uit. Een dikke halve seconde voor Mercedes-collega Bottas (1.41,027) en ruim voor Ferrari-coureurs Kimi Räikkönnen (derde op 1,1 seconde en Sebastian Vettel (vierde op 1,2 sec.).



Uiteindelijk gaf Verstappen slechts 0,038 toe op Vettel, wat bemoedigend is. Maar na die briljante vrijdag zal de Limburger ongetwijfeld op meer hebben gehoopt. En dan viel hij ook nog stil in de laatste training. En met een crash van Ricciardo, morgen startend als tiende, had Red Bull Racing nog wat meer kopzorgen.



Of Verstappen in Bakoe op jacht kan naar zijn 9de podium uit zijn carrière? Het tempo om met Ferrari te wedijveren lijkt er wel te zijn, ja. Mercedes lijkt hier echter te presteren op een ander nivo. Ook vorig jaar wonnen de Duitsers al in de oliestad (Nico Rosberg), toen deze race nog de GP van Europa heette.



Hamilton greep in Azerbeidzjan zijn 66ste poleposition en kwam daarmee weer wat dichter op het record van Michael Schumacher (68).