Verstappen: Dit was een saaie race

Wel was Verstappen te spreken over zijn start. ,,Die was héél goed. De motor was nog steeds niet zoals hij zou moeten, maar nadat ik al snel op P5 lag, was er verder geen eer meer te behalen. Dat zou dromen geweest zijn. Als niemand een fout maakt, dan is deze plek het maximaal haalbare.''



Verstappen kijkt uit naar de Grote Prijs van Barcelona, die over twee weken wordt gehouden. De Red Bull van de Limburger krijgt voor die race een compleet vernieuwde chassis. ,,Natuurlijk is dat mooi'', zei Verstappen. ,,Maar de andere ploegen zitten ook niet stil.''