Verstappen eindigt als vijfde in eerste Grand Prix, winst voor Vettel

Een juichende coureur in een rode auto - Sebastian Vettel - die als eerste de geblokte vlag ziet in Melbourne. Het was een bijna onwerkelijk beeld, na de overheersing van Mercedes de laatste jaren. Voor het eerst sinds de GP van Singapore in september 2015 won Ferrari eindelijk weer een Grand Prix. Iets waar Vettel zelf heel de winter al in geloofde, maar de rest van de wereld moest het eerst nog maar zien.



Ook vorig jaar registreerden de Italianen geweldig snelle testresultaten voor aanvang van het seizoen, om daarna het hele jaar achter de feiten aan te lopen. Niet alleen Mercedes, ook Red Bull bleek toen uiteindelijk sneller. Maar na een winter waarin de regels op de schop gingen en waarin de Scuderia honderden miljoenen heeft geïnvesteerd, is er eindelijk weer een strijd tussen twee teams in de koningsklasse van de sport teruggekeerd. Iets waar de sport ernstige behoefte aan had, na de dodelijke heerschappij van de Duitsers.