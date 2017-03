Verstappen: Ik kan niet toveren

De vijfde startplek in Melbourne is voor Max Verstappen precies wat hij vooraf gedacht had. ,,Het podium morgen? Ik denk er niet eens aan.’’

Door Arjan Schouten

Hij had het ondanks alle hoge verwachtingen zelf al wel aan zien komen, na een stroeve week in Australië. Een duidelijke bijrol achter Mercedes en Ferrari. En zo geschiedde in de kwalificatie, met een vijfde plaats, een dikke seconde achter Lewis Hamilton. Vooraf was er al de berusting en in de auto had het volgens Max Verstappen vervolgens weinig zin om dan nog op iets onverwacht moois te hopen. ,,Je bent zo goed als je auto is’’, beseft de Limburger. ,,En ik kan ook niet toveren. Het is nu wat het is. We zijn duidelijk het derde team, nu.’’

Als een opluchting wordt dat natuurlijk niet ervaren bij Red Bull Racing, maar Verstappen is de eerste om te bekennen dat het na een paar moeilijke dagen nog veel slechter uit had kunnen pakken in de kwalificatie, waarin hij zijn collega Daniel Ricciardo in de laatste sessie zelfs nog hard van de baan zag gaan. Verstappen: ,,Het is een moeilijke week geweest voor ons, de hele tijd is er wel iets aan de hand. Geen goede balans, weinig rondjes gereden, nooit in een ritme gezeten. Dat ik dan toch een sterke kwalificatie rijd, daar ben ik dan wel blij mee. Want dit was pas m’n eerste echte fijne run van rondjes hier.’’

Dat de eerste resultaten in Australië niet aansluiten bij de torenhoge verwachtingen in Nederland? Verstappen kan er weinig mee, want hij wist van tevoren al dat hij met de RB13 in de huidige staat niet aan de verwachtingen zou gaan voldoen. ,,Iedereen sprak in Nederland al over een wereldtitel en zo. Ik dacht: we gaan het eerst wel eens zien, en zo ben ik ook ingestapt. Heel neutraal. En op dag één van de testdagen in Barcelona merkte ik al dat het niet goed zat.’’