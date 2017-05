Verstappen in Barcelona: Ik wil meer races winnen

Iedereen in Barcelona is bezig met het feit dat het Formule 1-circus een jaar na dato terug is op het circuit waar Max Verstappen die historische eerste zege boekte. Iedereen, behalve Max Verstappen.

Door Arjan Schouten

Zelfde paddock, zelfde garage, zelfde baan, zelfde hotel. Max Verstappen is terug op voor hem historische grond in Barcelona. Maar dat doet de rest van de wereld meer dan de Limburger. Of hij deze week zelf nog wel eens stil staat bij die historische GP-zege, twaalf maanden terug. ,,Dat zou een beetje apart zijn, toch? Als ik daar nu nog mee bezig ben,‘’ klinkt het ontkennend.



,,Het blijft een mooi moment, hoor. Maar het is niet zo dat ik daar nu nog steeds bij stil blijf staan en er er dan meer van ga genieten. Ik kijk liever vooruit. Want één overwinning is niet genoeg, wat mij betreft. Ik wil meer races winnen."

Update

En juist daar wrikt de schoen, terug in Catalonië. Want de auto die hij dit jaar tot zijn beschikking heeft bij Red Bull Racing gaat het niet in winnende positie brengen, beseft hij zelf. En daar gaan grote updates dit raceweekend ook weinig aan veranderen, verwacht hij. ,,Ik hoop dat het gat iets kleiner gemaakt wordt, maar of vooraan meedoen meteen reëel is? Nee, natuurlijk niet. Anderhalve seconde winst vinden met een update, dat is wel héél erg veel.‘’

Wellicht kruipt hij iets dichter naar Ferrari en Mercedes, maar een race in relatief niemandsland, achter de twee topteams en ver voor de middenmoot lijkt logischer. ,,Overal aan de auto zitten wel updates. Voor, achter, aan de vleugels, de zijkanten. In de simulator voelde het allemaal wel goed en snel en ik merkte overal verschil, maar het is moeilijk te zeggen hoe dat straks in het écht is. Dat zullen we hier pas weten."

Volledig scherm Max Verstappen na zijn overwinning in de Grand Prix van Barcelona, 15 mei 2016. © EPA