Verstappen maakt eerste meters in nieuwe Red Bull

Hij reed het circuit inmiddels een paar keer rond, waarna hij telkens terugkeerde in de pits. Dit is echter niks om je zorgen over te maken. Verstappen reed met een opzichtig hekwerk op zijn auto. Daarin zijn tal van sensoren verwerkt die van alles meten en controleren. Binnen het uur noteerde Verstappen al de voorlopig snelste tussentijd van de dag (1.24,764).



Onder anderen Lewis Hamilton en Lance Stroll zijn momenteel ook bezig aan hun tests. Stroll kende wat problemen in de openingsfase. Hij spinde even in zijn Williams, maar kon zijn weg zonder grote problemen vervolgen.



Red Bull kende gisteren een stroeve start bij de eerste van vier trainingsdagen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo kampte met de nodige technische mankementen en reed iets meer dan vijftig testronden. Zijn snelste ronde ging in 1.22,926. Dat was de vijfde tijd. De snelste tijd kwam van Lewis Hamilton, hij noteerde 1.21.765.