Verstappen moet Jaap Eden Trofee nog ophalen

Navraag leert dat de Jaap Eden nog niet in het bezit is van Team Verstappen. Jan Lammers mocht vorig jaar december bij het Sportgala van NOC*NSF de onderscheiding in ontvangst nemen, omdat Verstappen verhinderd was. En vanwege het belachelijk drukke schema van de Formule 1-coureur van Red Bull is het er nog niet van gekomen om het beeld op te halen bij Lammers thuis. ,,Het is niet zo dat ‘ie bij mij in de vensterbank staat, hoor’’, reageert Lammers lachend. ,,Ik heb toevallig vorige week nog contact met de manager van Max gehad. Als ze een keertje in de buurt zijn, dan gaat de trofee met hun mee. Maar ik begrijp heel goed dat Max nu betere dingen te doen heeft. Het gaat hem in de eerste plaats om de prestaties zelf en zo moet het ook bij een coureur. Als je mij vraagt waar m’n bekers zijn, zoals die van Le Mans, dan moet ik ook in de opslag gaan zoeken.’’