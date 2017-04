Verstappen: Morgen gaat het gas er vol op

Het goede nieuws: Red Bull Racing lijkt in het Midden Oosten dichter naar Ferrari en Mercedes toegekropen, vergeleken met China en Australië. Het gat is nu kleiner dan een seconde. ,,We zitten zeker dichterbij’’, voelt Verstappen, die bekende dat er afgelopen nacht urenlang is doorgewerkt om de RB13 op detailniveau te verbeteren. ,,Er zijn allemaal kleine dingetjes aan de auto die geoptimaliseerd zijn, dus ik weet wel waar dit resultaat vandaan komt. De auto voelt een stuk beter in balans. We lijken de wagen, die nog altijd heel erg nieuw is, beter te gaan begrijpen. Ideaal is ‘ie nog steeds niet, maar op een circuit met toch wel wat rechte stukken, doen we het best wel redelijk goed. Want normaal is dit circuit niet ons beste.‘’



Wat er maximaal mogelijk is morgen? Verstappen weet het niet, maar kondigt al wel aan dat in de eerste bocht actie valt te verwachten. ,,Normaal gebeurt daar wel wat ja. Racelijnen heb ik nog niet in m’n hoofd, dat zie ik op moment daar wel. Maar die start hier geeft veel mogelijkheden om wat te doen. Normaal op veel circuits trekt bocht één alles al meteen uit elkaar, hier blijft het nog redelijk bij elkaar zitten. En dat maakt dit circuit best wel oké.‘’