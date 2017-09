Verstappen noteert geen tijd op kletsnatte baan in Monza

De coureurs kregen na lang uitstel uiteindelijk een kwartier de tijd om nog even te oefenen. Max Verstappen reed een installatieronde en keerde meteen terug in de garage van Red Bull. Zeven rijders durfden nog een ronde voluit te gaan op het glibberige asfalt en lieten een rondetijd noteren.



De Grand Prix van Italië vervolgt vanmiddag met de kwalificaties, vanaf 14.00 uur te volgen in ons liveblog. De race van morgen is de dertiende in het wereldkampioenschap. De Duitser Sebastian Vettel van Ferrari is de leider in de stand, met zeven punten voorsprong op Lewis Hamilton van Mercedes.



Verstappen is de nummer zes in het WK; hij viel vorige week in Spa voor de zesde keer in dit seizoen uit. De Limburger heeft voor de race op Monza een nieuwe motor gekregen en moet voor straf vijftien plaatsen naar achteren in de startopstelling.