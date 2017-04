Verstappen: Proberen om een paar punten te pakken

Als hij net als collega Daniel Ricciardo (gekwalificeerd als vijfde) een vlekkeloze kwalificatie had gekend, dan had hij maximaal meegereden voor een top-5 plaats, denkt Verstappen. ,,De balans van de auto is niet ideaal. De grip moet beter. En we komen ook vermogen tekort", weet hij. ,,Dus zelfs als het zou gaan regenen, is niet realistisch om te denken dat wij het gat met Mercedes en Ferrari zomaar even dichten."



Zeker, hij verwacht in de race flink wat auto’s voorbij te gaan, want het probleem uit de kwalificatie is meteen al getraceerd en verholpen. ,,Het bleek een van de goedkoopste onderdelen van de auto. De bedrading van de bougie’’, aldus Verstappen. En dan, lachend: ,,Made in China wellicht.. Maar dat zorgde er dus voor dat ik maar op vier cilinders reed. Heel economisch, dat wel.” Maar niet erg snel dus.



Is die snelheid morgen terug en vindt hij wat ideale lijnen (‘hier kun je veel meer variëren dan op zo’n strak circuit als in Melbourne’), dan rukt Verstappen heus nog wel op. Hoe ver? Zelf blijft hij voorzichtig na de kwalificatiedomper. ,,Ik denk niet dat ik nu in de positie ben om over een mooie uitslag te praten. Ik moet gewoon hopen op een paar punten."