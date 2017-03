Verstappen tevreden met vijfde plek: 'Ging toch beter dan verwacht'

Door Arjan Schouten

Een vijfde plaats. Na de teleurstellende trainingen en kwalificaties kan Max Verstappen er uiteindelijk wel mee leven. ,,Omdat ik toch nog kort op de vierde positie (Kimi Raïkkönen in de Ferrari, red.) zat en dat had ik vooraf toch eigenlijk niet verwacht’’, bekent de Limburger. ,,Ik denk dat de auto de races wat beter ligt dan de kwalificatie.’’

Maar dus nog niet goed genoeg om een hoofdrol te spelen in het wereldkampioenschap. Even leek Verstappen in de eerste bocht na de start nog Raïkkonen aan te kunnen vallen, maar daarna was het met de spanning wel gedaan, tot aan het einde, toen hij ook nog even naderde op de Fin. Dat gat van uiteindelijk zes seconden op de nummer vier? ,,Dat kwam door een probleem met de rem in de laatste ronde, anders had ik gewoon binnen de twee seconden gezeten. En daar kunnen we op dit moment redelijk tevreden mee zijn."

,,Het is het maximale, nu’’, vervolgt Verstappen, die al met al nog best een amusante middag beleefde. ,,Het was leuker dan verwacht. Ik had altijd iemand voor me waar ik naar toe kon rijden. Alleen zat achter me helemaal niet. Ik had zo nog twee pitstops kunnen maken.’’