VIDEO: 'Max zegt klaar te zijn voor de nieuwe versnelde F1'

Verstappen: We staan nu wel waar we dachten dat we zouden staan

8:32 Een vlekkeloze eerste trainingsdag in Melbourne was het niet voor Max Verstappen. ’s Morgens noteerde hij een vierde tijd. ’s Middags een zesde, in een ingekorte sessie, waarin hij vroegtijdig moest stoppen na een incident. Met vier wielen stuiterde hij even naast de baan in Australië, maar kwam zonder kleerscheuren terug in de pits.