Voormalig autocoureur Watts uit de kast

In veel sporten is homoseksualiteit nog een taboe. Ook Watts voelde zich niet op zijn gemak om het tijdens zijn loopbaan te vertellen. ,,De autosportwereld is een machosport. Ik had het gevoel dat ik in de kast moest blijven om mijn loopbaan voort te kunnen zetten'', aldus Watts, voormalig deelnemer aan Le Mans.