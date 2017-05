Waarom Fernando Alonso er helemaal klaar mee is

Zag u het in de eerste vrije training? De McLaren-Honda van Fernando Alonso is zelf ook strontziek van de maar voortdurende misère. Weer hangend in de kabels van een takelwagen na het zoveelste euvel liet de oranje bolide een weinig florissant gekleurd goedje uit de achterkant lopen. Olie, brandstof, dat werk. Maar het deed me net zo goed denken aan het in de wc legen van die plastic potjes van m’n kinderen, wat mijn vriendin en ik dikwijls hebben moeten doen na een lange nacht in die onmogelijke fase tussen luiers en zindelijkheid. Ergens in die fase bevindt de geplaagde wagen van Alonso zich ook.

In tests en simulaties loopt het allemaal best lekker, maar eenmaal los van de kabels en technische assistentie van het team blijkt de auto buiten fabriek en garage keer op keer nog niet klaar voor een paar rondjes bloot over het circuit. Steeds is er hoop en die ebt meteen weer weg door stront aan de knikker. Kinderziektes natuurlijk, maar ze blijven maar duren. Hoe die Belgische rookie Stoffel Vandoorne er met al die tegenslag nog altijd in slaagt de immer beleefde Vlaming uit te hangen? Petje af. Zijn collega Alonso is die fase van verborgen teleurstelling allang voorbij. Het is openlijke frustratie geworden. Cynisme zelfs. In zijn eigen Spanje leek er wat hoop. Updates enzo. Fans, heel veel fans op de tribune. Dat moést toch gaan helpen. Maar nee hoor. Zijn pruttelende McLaren-Honda hield er ondanks alle verbeteringen na een paar honderd meter in de eerste vrije training alweer mee op vanwege een lekkende motor.

Zwijgend beende hij de paddock uit. Zijn concurrenten waren nog rondjes aan het rijden, toen Alonso al een balletje stond te slaan met zijn trainer, op een tennisbaan in de buurt. Er moest wat frustratie uit het lichaam gemept worden. Want meneer mag dan lekker verdienen - een miljoentje of dertig á veertig per jaar - de sportman in hem begint meer en meer in opstand te komen. Een blik op zijn paspoort zegt hem dat hij over twee maanden 36 wordt. Leuk, dat uitje naar de Indy500, over twee weken. Maar wil hij aan die twee titels van 2005 en 2006 nog een derde toevoegen, dan moet hij verkassen en snel ook. ,,Ik sta open voor alles. Als ik hier voor de titel mee kan doen, dan is blijven ook een optie’‘, vertelde hij donderdag in Spanje. Geen journalist die het nog leek te geloven.