Wehrlein moet ook passen voor GP van China

Verstappen: Formule 1 in Nederland zou heel mooi zijn

31 maart Max Verstappen is nog jong, maar de kans dat hij in zijn loopbaan ooit een Grand Prix in Nederland meemaakt vindt hij moeilijk in te schatten. ,,Op dit moment is het denk ik nog niet realistisch. Over de toekomst: geen idee, maar het zou absoluut heel mooi zijn als het lukt''. aldus de 19-jarige coureur tijdens de persdag voor de Jumbo Racedagen die 20 en 21 mei in Zandvoort plaatsvinden.