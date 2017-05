Auto slaat over de kop en belandt in sloot naast A15 bij Rumpt

Koffiemachines gestolen uit winkel Geldermalsen

18 mei GELDERMALSEN/CULEMBORG - In een winkel aan de Geldersestraat in Geldermalsen is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Vermoedelijk zijn er koffiemachines uit de winkel gestolen. De politie heeft drie verdachten aangehouden.