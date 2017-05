Automobilist ramt picknicktafel bij tankstation langs A2, twee gewonden

Auto slaat over de kop en belandt in sloot naast A15 bij Rumpt

20 mei RUMPT - Op de A15 richting Rotterdam is zaterdagochtend ter hoogte van Rumpt een auto over de kop geslagen en in een sloot beland. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te klimmen en is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.