De praatpaal verdwijnt. Maar je kunt er een kopen

Over de 3.300 hoezen die dit weekeinde over de 'oren' van de praatpalen getrokken worden, is nagedacht. Van Doorn: ,,We hebben gekozen voor oude etalagedoeken. Daarmee zijn we naar Talentfabriek 010 gegaan. Daar werken jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben hebben er iets moois van gemaakt. Praatpaalbroeken worden ze al genoemd. Stevig en duurzaam.’’



Het wordt een enorme klus om die in een weekeinde in heel Nederland om 3.300 palen te hangen. Om ze de komende drie maanden een voor een uit de grond te trekken is weer een heel ander verhaal. Van Doorn: ,,Per locatie kost dat gemiddeld een half uur, hebben we berekend.’’



Manager Arjan Heikoop: ,,We werken veel 's nachts. Dat wordt echt een militaire operatie.’’