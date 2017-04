Drie mogelijke namen geselecteerd voor fusiegemeente

Kick-off voor FruitDelta Rivierenland

24 maart GELDERMALSEN - Er is al veel over gezegd en geschreven, maar maandag gaat volgens de betrokkenen een nieuw tijdperk van regionale samenwerking van de tien gemeenten in de regio Rivierenland van start. Dan wordt, tijdens een bijeenkomst in De Pluk in Geldermalsen, FruitDelta Rivierenland gelanceerd. Inclusief een nieuwe website.