Files op A15 vanwege ongevallen bij Wadenoijen

Rekening voor afval gaat weer omhoog in Rivierenland

8:14 TIEL - Rivierenlanders betalen volgend jaar gemiddeld 12 euro meer voor het ophalen van hun afval. Dat is te lezen in de begroting voor 2018 van inzamelaar Avri. De gemiddelde afvalstoffenheffing in de regio stijgt van 187 naar 199 euro.