Geen treinen tussen Geldermalsen en Utrecht door aanrijding

Bevrijdingsvuur in Enspijk ontstoken na estafettetocht van 70 kilometer

5 mei ENSPIJK - Ruim dertig lopers uit Geldermalsen hebben in de nacht van 4 op 5 mei het Bevrijdingsvuur uit Wageningen in estafettetocht naar Enspijk gebracht. Omdat ze via bijna alle dorpen van Geldermalsen gingen, was het uiteindelijk een tocht van zo'n 70 kilometer.