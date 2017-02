'Gesel van Geldermalsen' voor de rechter vanwege lekken

Hij publiceerde diverse stukken waarop volgens de gemeente geheimhouding rust. Er is aangifte tegen hem gedaan vanwege het publiceren van vertrouwelijke stukken over de grondexploitatie (grex) in de gemeente. Daarvoor moet hij binnenkort voor de rechter verschijnen.

Financieel belang of privacy

Gemeenten mogen geheimhouding opleggen als het financieel belang van de gemeente in het geding is, of bij zaken die de privacy van mensen kunnen schaden. In theorie kan er tot een jaar gevangenisstraf en een geldboete tot 19.000 euro worden opgelegd voor het schenden van de geheimhouding. In de praktijk blijft het als er al iemand veroordeeld wordt bij een beperkte boete of een voorwaardelijke straf.