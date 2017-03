Plan: poep wordt biogas op terrein van Avri

GroenLinks gebruikt 'Klavereffect' voor oprichten nieuwe afdeling

27 februari GELDERMALSEN - GroenLinks gebruikt de populariteit van lijsttrekker Jesse Klaver om in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een nieuwe partijafdeling op te richten. Eerder pogingen in het verleden mislukten, maar in 2018 gaat GroenLinks in de nieuw te vormen fusiegemeente meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.