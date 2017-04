Politie plukt dronken bestuurder van de A15 bij Geldermalsen

Man onder de drugs zet bus midden op de A2 bij Zaltbommel stil

27 april ZALTBOMMEL - Een 31-jarige man is woensdagavond door de politie van de A2 geplukt ter hoogte van Zaltbommel. Hij was onder de invloed van harddrugs achter het stuur gekropen en had zijn bestelbus midden op de snelweg stilgezet rond tien over half tien.