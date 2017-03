'Trichtenaren praten nooit over ramp'

Bij hem thuis kenden ze Tricht wel. ,,Dat was het dorp van de windhoos", zegt Ton van Vlijmen (68). Zeven jaar geleden streek hij er zelf neer en merkte dat ze er in Tricht vooral het zwijgen toe doen. ,,Elke 25ste juni staat het dorp stil bij de deze dag zonder er over te praten. De mensen zijn getroffen door het noodlot. Een ramp is ze overkomen. Als buitenstaander krijg je al snel in de gaten: daar moet je van afblijven."

Het water komt...

Twee jaar geleden bracht hij de muzikale theatervoorstelling Het water komt... over de dreigende overstroming en evacuatie van Tricht in 1995. Nu is daar WIND! ,,De eerdere voorstelling heeft zeker geholpen toen we vorig jaar peilden of een voorstelling over de windhoos een kans zou krijgen", zegt Van Vlijmen.