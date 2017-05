Truck met 80 runderen kantelt op A2: één dier dood

De truck kantelde rond 10.15 uur in de bocht van de A2 naar de A15. Als gevolg van het ongeval werd de verbindingsweg naar de A15 richting Nijmegen afgesloten.



Brandweerlieden en agenten hebben er zo'n drie kwartier over gedaan om de losgebroken runderen bijeen te drijven in een weiland langs de A2. Alle dieren zijn vervolgens overgeladen in een andere veewagen en verder vervoerd.



Chauffeur

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd als gevolg van het ongeluk. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Het verkeer op de A15 richting Nijmegen staat vrijwel volledig vast. Rijkswaterstaat is nog bezig met afhandeling van het ongeval en heeft een omleiding ingesteld. Ook op de A2 vanuit Utrecht richting het zuiden staat een file, die veel vertraging oplevert.