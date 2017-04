Zieke Jorrit (13) reist wereld over dankzij knuffelhond Happy

Veel dingen die andere tieners zonder nadenken doen of waar ze toekomstplannen voor maken, zijn voor Jorrit dromen die nooit uitkomen. Maar daar staat hij niet te lang bij stil, vertelt Anne. ,,Hij heeft geen zelfmedelijden. Hij constateert het, en dat is het.’’



En hij maakt plannen. ,,Hij kwam er ineens mee aan: ik wil een boek maken.’’ Drie delen moet het tellen: één met foto's van Happy die dingen doet die hij leuk vindt en kan, één waarin Happy de medische behandelingen ondergaat die Jorrit moet ondergaan, en één waar Happy de dingen doet die hij zou willen doen, maar niet (meer) kan, waaronder reizen.



Zoveel mogelijk fotografeert de tiener zelf, want dat is zijn tweede grote hobby. Via Twitter was de reis naar Japan snel geregeld: een twitteraar uit Zeist las het verzoek en wilde de knuffel meenemen, een andere twitteraar uit het dorp moest toevallig naar zijn oma en wilde Happy wel naar de Japanreiziger brengen. Nou ja, Happy: de echte, 'grote Happy', gaat niet van Jorrits zijde vandaan. Die troost hem als hij pijn heeft of verdriet heeft. Maar gelukkig heeft hij soortgenoten in allerlei soorten en maten, en 'kleine happy' mag op reis. Momenteel staat alleen een ritje naar het Colosseum in Rome nog op het verlanglijstje. ,,Hij bedenkt alles, van a tot z. Ik vind het een heel mooi plan.’’ Het boek komt in de herfst uit, denkt ze.