article

1.6815867

V.A.S. De IJsselstreek gaat maandag 9 januari weer van start met sport- en beweegprogramma's voor mensen met een beperking. De regionale omni sportvereniging is actief in de Oude IJsselstreek, het Montferland en de Liemers. Het sporten en bewegen gebeurt op aangepast niveau, afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers. Op het programma staan zwemmen, aqua-jogging, cardiotraining (hart in beweging) vaak afgewisseld met diverse (bal)spelen of andersoortige beweegactiviteiten.Op www.vasdeijsselstreek.nl. staan contactadressen, locaties en tijden.

Aangepast sporten bij V.A.S. De IJsselstreek

V.A.S. De IJsselstreek gaat maandag 9 januari weer van start met sport- en beweegprogramma's voor mensen met een beperking. De regionale omni sportvereniging is actief in de Oude IJsselstreek, het Montferland en de Liemers. Het sporten en bewegen gebeurt op aangepast niveau, afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers. Op het programma staan zwemmen, aqua-jogging, cardiotraining (hart in beweging) vaak afgewisseld met diverse (bal)spelen of andersoortige beweegactiviteiten.Op www.vasdeijsselstreek.nl. staan contactadressen, locaties en tijden.

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/aangepast-sporten-bij-v-a-s-de-ijsselstreek-1.6815867

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6007224.1463003351!image/image-6007224.png

Montferland,Oude IJsselstreek,Zevenaar,Marian Winnubst

Gemeenten