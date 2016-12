article

BREDEVOORT - In de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort is van 7 januari tot 12 februari de expositie Achterhoekse Lente te zien. Vier jonge, getalenteerde Achterhoekse kunstenaars tonen hier hun werk. Dorian Temming tekent alledaagse dingen terwijl Kees Westervelt traditionele technieken combineert met het werken met de computer. Tom Putman onderzoekt in zijn ruimtelijke werk de grenzen van objecten en hun functie en Steef Wildenbeest maakt illustraties en stripverhalen. Te zien vrijdag tot zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

'Achterhoekse Lente' toont werk van jong Achterhoeks talent

