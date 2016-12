article

VELSWIJK - Carnavalsvereniging De Doldraejers uit Velswijk en Wittebrink houdt in de eerste maanden van het nieuwe jaar vier keer een bingo-avond. Dorpshuis D’n Draejer in Velswijk is dan het decor waar de bingogetallen massaal door de zaal klinken. Op vrijdag 6 januari, vrijdag 17 februari, vrijdag 17 maart en vrijdag 21 april houdt de carnavalsclub vanaf 20.00 uur de maandelijkse bingo. D’n Draejer is gehuisvest aan de Velswijkweg 50 in Velswijk en opent elke genoemde dag om 19.30 uur de deuren.

Bingo bij c.v. De Doldraejers in Velswijk

