article

1.6818659

MILL - Eigenaren van oude tractoren kunnen zondag 22 januari meedoen aan de Blauwbakkus-rit in Mill. De Blauwbakkus-rit start om 14.00 uur bij Café Libre in Mill. De tractor mag een bouwjaar hebben van 1985 of ouder. Inschrijven voor de jaarlijkse tractorrit kan vanaf 12.00 uur en kost 10 euro inclusief stamppot na afloop. Na afloop is er een afterparty bij Café Libre. Deze is voor iedereen gratis toegankelijk.

Blauwbakkus-rit trekt door Mill

MILL - Eigenaren van oude tractoren kunnen zondag 22 januari meedoen aan de Blauwbakkus-rit in Mill. De Blauwbakkus-rit start om 14.00 uur bij Café Libre in Mill. De tractor mag een bouwjaar hebben van 1985 of ouder. Inschrijven voor de jaarlijkse tractorrit kan vanaf 12.00 uur en kost 10 euro inclusief stamppot na afloop. Na afloop is er een afterparty bij Café Libre. Deze is voor iedereen gratis toegankelijk.

http://www.gelderlander.nl/gemeenten/blauwbakkus-rit-trekt-door-mill-1.6818659

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6007224.1463003351!image/image-6007224.png

Mill,Florence Peeters

Gemeenten