WINTERSWIJK - Musica Jacobi, de Kerk&Muziek-serie van de Jacobskerk in Winterswijk, start het nieuwe jaar op zondag 8 januari om 19.00 uur met een muziekvesper. Muzikale gast is blokfluitiste Hanne Feldhaus uit het Duitse Vreden. Verder wordt medewerking verleend door cantor-organist Wim Ruessink. In de blokfluit- en orgelcomposities wisselen verstilling en uitbundigheid elkaar af. Lector is Henk Vis. Musica Jacobi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Winterswijk en vrij toegankelijk met een collecte bij de uitgang.

Blokfluitiste Hanne Feldhaus te gast bij Musica Jacobi

