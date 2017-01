article

DOESBURG - Cabaretier en columnist Jasper van Kuijk speelt op vrijdag 13 januari zijn derde avondvullende programma Onder de Streep. In de Doesburgse Gasthuiskerk (20.00 uur) gaat het over onze behoefte om alles zeker te weten; Van Kuijk daagt zijn publiek uit een keer niks op te zoeken en zich over te geven aan de verrassing. Hij won het Cameretten-festival en kreeg het Stijgend Applaus Stipendium. In recensies wordt hij een boeiend verteller genoemd met een kritische blik en een prettig narrige persoonlijkheid. De toegang is 15 euro.

Cabaretier Jasper van Kuijk speelt in Gasthuiskerk Doesburg

