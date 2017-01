article

ZEVENAAR - Welzijnsorganisatie Caleidoz en de gemeente Zevenaar hebben 55-plussers in Babberich, Ooy en Oud-Zevenaar gevraagd mee te doen aan de enquête Aangenaam wonen en leven. Zo wil men in kaart brengen aan welke informatie, advies en ondersteuning op het gebied van aangenaam wonen en leven behoefte is. Om zoveel mogelijk respons te krijgen is de inzendtermijn verlengd tot 12 januari. Digitaal invullen kan ook via www.caleidoz.nl. Onder de deelnemers worden drie cadeaubonnen verloot. In februari volgt de uitslag van het onderzoek.

Caleidoz onderzoekt aangenaam wonen en leven

