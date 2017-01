article

WESTERVOORT - De Westervoortse carnavalsvereniging De Dolbotters houdt zondag 15 januari haar jaarlijkse jeugdpronkzitting. Dan nemen jeugdprins Wouter en jeugdprinses Britt afscheid en wordt het nieuwe jeugdprinsenpaar van de Westervoortse vereniging bekend gemaakt. Het feestprogramma van De Dolbotters begint die middag om 14.11 uur en de jeugdpronkzitting wordt gehouden in feestburcht Zalencentrum Wieleman in Westervoort. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de entree voor kinderen tot en met twaalf jaar is gratis.

De Dolbotters houdt pronkzitting voor jeugd

